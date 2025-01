Gieffino mostra un diario segreto con le cifre guadagnate al GF

Nella casa del Grande Fratello, i pettegolezzi sono all’ordine del giorno e Pamela Petrarolo è la regina di queste chiacchiere. Nonostante i suoi sorrisi in puntata, evoca i “danni” causati dai suoi gossip. Pamela è consapevole che Jessica Morlacchi è tornata con l’intenzione di affrontare Luca Calvani. Recentemente, la Petrarolo ha rivelato a Jessica che Luca tiene un diario segreto in cui annota i guadagni ottenuti all’interno del reality. Dopo aver appreso di questo diario, Jessica si è affrettata a condividere l’informazione con Mariavittoria.

Jessica ha dichiarato di non provare più sentimenti per Luca, anzi lo considera una persona che non le interessa. Ha sottolineato di essere stata delusa da lui, ma che gli dispiace se sta male. Ha espresso che, pur non provando odio, il suo atteggiamento da “superiore” la infastidisce. Inoltre, ha rivelato a Mariavittoria che Pamela le ha raccontato di come Luca le abbia mostrato il suo diario, dove annota dettagliatamente i soldi guadagnati finora nel programma.

La discussione tra Jessica e Mariavittoria è stata interrotta dall’audio, ma si possono vedere immagini di Luca mentre scrive nel suo diario. Questo accresce l’interesse sugli sviluppi futuri all’interno della casa, e si intensifica il dibattito su come le informazioni personali possano influenzare le dinamiche tra i concorrenti, dando spazio a nuove alleanze e conflitti.