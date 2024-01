Gieffino annuncia che lascerà il Grande Fratello tra dieci giorni

I concorrenti del Grande Fratello sono già stati informati dell’allungamento del reality, ma non sanno di preciso quanto durerà questa edizione e quando ci sarà la finale. Sono diversi gli inquilini della casa di Cinecittà che in queste settimane hanno parlato del contratto e dell’eventualità di proseguire o meno. In particolare un gieffino ieri ha rivelato che tra dieci giorni lascerà il gioco.

Ultimi giorni al GF per un gieffino: “Sono gli ultimi dieci poi mi scade il contratto”.

Se Beatrice Luzzi per due volte – dopo essere uscita – ha deciso di tornare al Grande Fratello, c’è invece un gieffino che pare abbia già pianificato di mollare non appena il contratto glielo permetterà e non dovrà così pagare nessuna penale. Marco Maddaloni ieri pomeriggio ha rivelato a Paolo Masella che il suo impegno con la produzione del GF è fino al 31 gennaio e che questi per lui sono gli ultimi dieci giorni: “Tanto ormai me la vivo così… fratè abituati perché questi altri dieci giorni che resto me li faccio così come oggi. Perché dieci giorni? Il 31 gennaio scade il contratto, almeno a me“.

Un modo per tentare di alzare il suo cachet, oppure un vero annuncio dell’uscita dalla casa? Lo scopriremo il 31 gennaio (anche se credo che vedremo Marco su Mediaset Extra anche il mese prossimo).

Quindi Maddaloni ha detto al macellaio “questi altri 10 giorni qua dentro me li faccio cosi il 31 mi scade il contratto!! 🤔 #GrandeFratello #luzzers #beaux pic.twitter.com/qKbvVre2Sd — Beautiful👑🔥66%👑🔥 (@Beautif42601711) January 21, 2024

Anche Beatrice Luzzi vuole lasciare il Grande Fratello?

Nei giorni scorsi molti utenti sui social si sono preoccupati per un possibile abbandono di Beatrice. Tutto è nato per un messaggio che la Luzzi ha mandato ai suoi figli: “Spero che per voi sia stato più semplice. State vicini alla nonna, per favore. Per qualche settimana ancora. Reggiamo eh? Abbiate pazienza ancora per un po’ ragazzi e poi staremo ancora insieme“.

Il Grande Fratello dovrebbe durare ancora due mesi, quindi quel ‘reggete ancora per qualche settimana‘ non significa necessariamente un’uscita prima della finale, anzi.

