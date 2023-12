Gieffini svelano quello che fanno dopo le 2 di notte quando chiude la diretta

Durante la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha subito spiegato che la diretta avrebbe subito delle modifiche e che avremmo potuto seguire i gieffini su Mediaset Extra “solo” fino alle due di notte (gli anni scorsi il live chiudeva alle sei del mattino per poi riprendere alle nove): “Potete seguirci con i daytime su Canale 5, su La5 e con la diretta su Mediaset Extra e sul sito del programma. Voglio anche informarvi che sarà possibile monitorare le avventure dei nostri gieffini fino alle due. La diretta poi riprenderà alle nove. Questo cambiamento è per ragioni produttive. Adesso le cose stanno così, questi sono i nuovi orari per il momento, poi capiremo se cambieranno in futuro“. Ormai è chiaro che gli orari resteranno questi fino alla fine dell’edizione, che sarà a marzo 2024.

Ex gieffini svelano cosa cambia dopo la chiusura della diretta.

Durante una live su TikTok Mirko Brunetti ha spiegato cosa succede dopo le due di notte nella casa del Grande Fratello: “Non è che tra noi parliamo solo di notte, però le cose cambiano. Dopo le 2 che spengono le luci è un’atmosfera molto più intima e quindi escono altre situazioni. Ci veniva molto più spontaneo rivelare le nostre cose e parlare sottovoce. Ci piaceva, era più intima come situazione. Era un momento più confidenziale rispetto al giorno“.

Ciro ha anche parlato di inciuci: “C’era più confidenza e intimità. Effettivamente veniva naturale anche confidarsi. Certo, non c’è la diretta con i canali, ma dalla regia vedono. Ok, sai che ti vedono, ma è come se tu in quei momenti dimenticassi le telecamere. Infatti oltre alle confessioni uscivano anche un sacco di cose divertenti. Inciuci, cose di questo tipo. Ci sentivamo un po’ più liberi di parlare, inciuciare e credo che sia anche normale“. Angelica ha concordato con i suoi due amici: “Sì era un momento più intimo e ci piaceva“.

E in effetti i tre hanno proprio ragione, al GF le cose più divertenti, le confessioni più piccanti e i segreti più particolari sono sempre venuti fuori in piena notte. Speriamo che l’anno prossimo le ‘questioni produttive’ vengano risolte e la diretta torni anche di notte.