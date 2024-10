Gieffine sconvolte da Shaila: “Siamo scioccate, è fuori, che furba”

Non solo Javier Martinez, ma anche gli altri concorrenti del Grande Fratello sono rimasti sorpresi dal comportamento di Shaila Gatta nell’ultima puntata. La ballerina, dopo aver trascorso del tempo con il pallavolista e aver condiviso alcune notti, ha dichiarato che non lo aspetterebbe al di fuori del programma. Alcune gieffine si sono avvicinate a Javier per consolarlo, esprimendo il loro supporto.

Pamela Petrarolo, parte delle Non è la Rai, ha commentato: “Non cancello il bene che le voglio, ma lei ha proprio sbagliato. Ha fatto un grosso errore. È vero che più sei bravo, più ricevi calci in faccia. Inoltre, non è stata sincera con noi, poiché affermava che non c’era stato nulla di fisico.” Anche Eleonora Cecere ha espresso la sua opinione, dicendo che Shaila avrebbe dovuto fermarsi, poiché non era giusto nei confronti di Javier. Ha sottolineato la crudeltà della situazione, dicendo che se Shaila era confusa, non doveva comportarsi in quel modo.

Martina ha commentato le reazioni delle gieffine, descrivendo Amanda e Jessica come schifate da Shaila. In particolare, Jessica Morlacchi ha detto a Javier di interrompere ogni interazione con lei, scusandosi per avergli dato l’impressione che ci fosse qualcosa tra loro: “Sono sconvolta, non ho parole. Lei è furba, ha mentito a tutti.” Amanda Lecciso ha condiviso la sua sorpresa, affermando di essere scioccata dalle dichiarazioni di Shaila riguardo alla mancanza di fisicità tra loro, sottolineando l’assurdità delle sue parole.

Luca Calvani, presente in giardino, ha preso le difese di Javier, dichiarando che il comportamento di Shaila è stato brutto e che non meritava di succedere a lui, esprimendo dispiacere per la situazione e affermando che se non sei convinta, non dovresti avvicinarti a un ragazzo innamorato.

Le gieffine, quindi, si sono mostrati tutte concordi nel criticare il comportamento di Shaila, definendola furba e menzognera per come ha gestito la situazione con Javier.