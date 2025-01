Gieffine preoccupate per il ripescaggio: “Gli ascolti sono crollati”

I concorrenti del Grande Fratello sono stati sorpresi dalla notizia del ripescaggio dei loro ex coinquilini. Shaila e Lorenzo sono stati tra i primi a esprimere il loro disappunto, ma ci sono stati molti altri malumori nella casa. Ieri, alcune concorrenti si sono riunite in cucina per discutere del rientro degli eliminati. Stefania Orlando ha sottolineato una frase di Beatrice Luzzi, evidenziando che le decisioni degli autori possono avere motivazioni che sfuggono ai concorrenti. Ha citato l’uscita di Jessica e l’eliminazione di Helena, osservando che Luzzi aveva affermato che le uscite avevano causato un danno al programma.

Pamela Petrarolo ha ipotizzato che la diminuzione degli ascolti possa aver portato a questa decisione, suggerendo che dopo l’uscita di alcuni partecipanti, il programma potrebbe aver subito un calo significativo di spettatori. Stefania ha concordato con Pamela, affermando che la maggior parte delle persone si era scandalizzata per le liti in casa, ma in realtà non volevano che i concorrenti uscissero, desideravano vedere le dinamiche in corso.

Chiara Cainelli ha obiettato che l’uscita di alcuni concorrenti potrebbe far affezionare il pubblico ad altri partecipanti, ma Stefania ha replicato che attualmente non ci sarebbero elementi interessanti da seguire nella casa. La situazione ha suscitato diverse reazioni e riflessioni tra i concorrenti, rivelando l’incertezza riguardo al futuro del programma e alle scelte degli autori.