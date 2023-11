Gieffina sparisce dalla Casa del GF, gli altri preoccupati: “Successo qualcosa?”

Continuano senza sosta i fatti anomali che coinvolgono Anita Olivieri. A distanza di un paio d’ore da una sua conversazione fraintendibile, la gieffina ha fatto preoccupare tutti i suoi coinquilini per essere sparita dalla Casa del Grande Fratello per quella che sembrerebbe essere stata un’ora. Parola degli investigatori del Twitter.

Secondo una prima ricostruzione la gieffina sarebbe stata chiamata in Confessionale per poi sparire. Quando Massimiliano Varrese in un secondo momento è stato chiamato in Confessionale pensava di trovarci dentro Anita, ma era libero.

“Sono uscito dalla camera e sono andato a chiedere una cosa in Confessionale, era libero!”, ha confidato a Ciro Petrone. “Non si è vista prima. Ora ha il microfono lì fuori. Secondo me è successo qualcosa, che è successo?” – ha risposto l’attore parlando di Anita – “Sta da sola. O sta allestendo quella stanza, ma è da sola? Avrebbero chiamato qualcun altro. Secondo me è successo qualcosa fuori”.

La notizia della sparizione di Anita è arrivata alle orecchie anche di Beatrice Luzzi, che proprio ieri con lei ci ha litigato. “Ma non hanno detto che è in Confessionale? Ah, non c’è? Che bello! Ci siamo liberati di Anita“.

Solo un’ora dopo la gieffina è rientrata in casa passando dal Confessionale non dando credito a nessuno. “Anita! Forse non ci può dire niente, quindi sta scappando da noi“, il commento di Rosy dopo averla vista.

Perché Anita Olivieri è stata più di un’ora nei meandri della Casa all’insaputa dei suoi stessi inquilini?

Anita Olivieri: “I miei lo so che stanno bene, li ho sentiti” https://t.co/mhJ5swcXiq #GrandeFratello — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 11, 2023