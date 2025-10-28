Gibuti: il parlamento rimuove il limite di età per la presidenza

Il parlamento di Gibuti ha recentemente approvato all’unanimità la modifica della Costituzione che abolisce il limite di età di 75 anni per i candidati alla presidenza. Questa decisione consente all’attuale presidente, Ismail Guelleh, di 77 anni, di presentarsi per un sesto mandato nelle prossime elezioni, programmate per aprile 2026.

Ismail Guelleh è in carica dal 1999 e già in precedenza aveva affrontato modifiche costituzionali che gli avevano permesso di restare al potere. La recente modifica è stata accolta con un sostegno unanime da parte dei membri del parlamento, un fatto che riflette il controllo consolidato di Guelleh sulla politica del paese.

L’assegnazione del diritto di ricandidatura non solo riaccende i dibattiti sul tema della democrazia in Gibuti, ma pone anche interrogativi sulla direzione futura del governo e la volontà di riformare il sistema politico nazionale. La prossima scadenza elettorale rappresenta quindi un momento cruciale per il paese, che deve confrontarsi con le sfide legate alla transizione politica e alle esigenze della popolazione.