Gibellina e la Sicilia Occidentale: un viaggio nell’arte e cultura

Il valore culturale del turismo e delle tradizioni è stato al centro di un incontro al Ttg Travel Experience, organizzato dall’assessorato al Turismo della Regione Siciliana. La Dmo West of Sicily ha partecipato insieme alle altre quattro Dmo dell’isola, partendo da Gibellina, che sarà la capitale italiana dell’arte contemporanea.

Gibellina si prepara a diventare un importante centro di attrazione culturale, con eventi, residenze d’artista, mostre e laboratori pensati per accogliere numerosi visitatori. Da qui, sarà possibile esplorare la provincia, ricca di parchi archeologici, musei, borghi storici e tradizioni artigianali. Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, ha dichiarato che Gibellina è una tappa fondamentale di questo percorso e che ci si sta muovendo in direzione di una promozione digitale diretta, coinvolgendo anche buyers per presentare le proposte turistiche.

La strategia della Dmo Sicilia Occidentale si concentrerà soprattutto sulle destinazioni servite dagli aeroporti di Trapani Birgi e Palermo, con un incremento dei voli diretti per farsi conoscere nelle regioni collegate. Inoltre, non si intende trascurare il turismo crocieristico, un settore in forte crescita. Il progetto si fonda sulla sinergia tra la Regione, enti pubblici e privati e gestori delle infrastrutture. L’offerta turistica della Dmo West of Sicily include esperienze legate alla sostenibilità, all’outdoor, all’enogastronomia e all’autenticità, per attrarre visitatori in ogni periodo dell’anno.

La fiera ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare collaborazioni e sinergie, con il grande stand della Regione Siciliana come punto di riferimento per il turismo nazionale e internazionale.