17.6 C
Roma
venerdì – 17 Ottobre 2025
Lavoro

Giardiniere/a Qualificato/a in Toscana – Unisciti a noi per creare giardini da sogno!

Da stranotizie
Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Giardiniere/a qualificato/a

Azienda: Tempus

Descrizione lavoro:
La posizione è rivolta a un giardiniere qualificato, responsabile della cura e manutenzione di spazi verdi, inclusa la potatura, la semina e la manutenzione degli impianti di irrigazione. È richiesta esperienza pregressa nel settore e capacità di utilizzare attrezzature specifiche. Il candidato ideale dovrà avere conoscenze botaniche e dimostrare abilità nella gestione del lavoro in team. L’azienda offre un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di formazione continua per sviluppare ulteriormente le competenze professionali.

Località: Somma Lombardo, Varese

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 07:31:26 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Strade Sicure in Italia: Iniziative per un Futuro Positivo
Articolo successivo
La Rassegnazione è il Nemico: Fratoianni al Rumore Festival
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.