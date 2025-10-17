Giardiniere/a Qualificato/a in Toscana – Unisciti a noi per creare giardini da sogno!

Titolo lavoro: Giardiniere/a qualificato/a



Azienda: Tempus



Descrizione lavoro:

La posizione è rivolta a un giardiniere qualificato, responsabile della cura e manutenzione di spazi verdi, inclusa la potatura, la semina e la manutenzione degli impianti di irrigazione. È richiesta esperienza pregressa nel settore e capacità di utilizzare attrezzature specifiche. Il candidato ideale dovrà avere conoscenze botaniche e dimostrare abilità nella gestione del lavoro in team. L’azienda offre un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di formazione continua per sviluppare ulteriormente le competenze professionali.



Località: Somma Lombardo, Varese



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 07:31:26 GMT

