Giardiniere a Milano: Unisci Passione e Natura!

Titolo lavoro: GIARDINIERE

Azienda: ETS Nexus

Nexus Cassano Magnago cerca un giardiniere per un’azienda nel settore multiservizi, il quale avrà la responsabilità di curare e mantenere spazi verdi, eseguire potature e trattamenti delle piante, oltre alla gestione dell’irrigazione. Si richiedono esperienza pregressa nel settore, conoscenze specifiche in botanica e capacità di utilizzo di attrezzature da giardinaggio. Tra i vantaggi offerti ci sono un ambiente di lavoro dinamico, opportunità di crescita professionale e una retribuzione competitiva.

Località: Somma Lombardo, Varese

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 07:58:23 GMT

