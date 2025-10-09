Giardiniere a Milano: Unisci Passione e Natura!

Titolo lavoro: GIARDINIERE



Azienda: ETS Nexus



Descrizione lavoro:

Nexus Cassano Magnago cerca un giardiniere per un’azienda nel settore multiservizi, il quale avrà la responsabilità di curare e mantenere spazi verdi, eseguire potature e trattamenti delle piante, oltre alla gestione dell’irrigazione. Si richiedono esperienza pregressa nel settore, conoscenze specifiche in botanica e capacità di utilizzo di attrezzature da giardinaggio. Tra i vantaggi offerti ci sono un ambiente di lavoro dinamico, opportunità di crescita professionale e una retribuzione competitiva.



Località: Somma Lombardo, Varese



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 07:58:23 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!