18.6 C
Roma
domenica – 2 Novembre 2025
Lavoro

Giardiniere a Milano: Cresci con noi in un ambiente verde e stimolante!

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: GIARDINIERE

Azienda: Lavorint

Descrizione lavoro:
Si cercano professionisti esperti nella manutenzione del verde e nel giardinaggio, con specifiche competenze nella cura di giardini e spazi verdi. Le responsabilità includono la potatura, la piantumazione e la gestione delle malattie delle piante. È richiesta una buona conoscenza delle tecniche di giardinaggio e delle attrezzature necessarie. I candidati avranno l’opportunità di lavorare in un ambiente stimolante, con possibilità di crescita professionale e formazione continua.

Località: Reggio Emilia

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 22:50:00 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Il Volo Sconvolge la Diretta di ‘This Is Me’: Ecco Cosa È Successo!
Articolo successivo
JIGOO J200 Aspirapolvere Materasso 500W UV-C Antiallergico
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.