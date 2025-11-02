Giardiniere a Milano: Cresci con noi in un ambiente verde e stimolante!

Titolo lavoro: GIARDINIERE



Azienda: Lavorint



Descrizione lavoro:

Si cercano professionisti esperti nella manutenzione del verde e nel giardinaggio, con specifiche competenze nella cura di giardini e spazi verdi. Le responsabilità includono la potatura, la piantumazione e la gestione delle malattie delle piante. È richiesta una buona conoscenza delle tecniche di giardinaggio e delle attrezzature necessarie. I candidati avranno l’opportunità di lavorare in un ambiente stimolante, con possibilità di crescita professionale e formazione continua.



Località: Reggio Emilia



Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 22:50:00 GMT

