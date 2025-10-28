Giardiniera italiana: ricetta e segreti per un successo croccante

Croccante, colorata e con un sapore acidulo, la giardiniera è un condimento che valorizza le verdure tutto l’anno. Spesso si pensa che sia un prodotto esclusivo della fine estate, usato per conservare le verdure non consumate. In realtà, può essere preparata in qualsiasi stagione. Secondo Cesare Battisti, chef del ristorante milanese Ratanà, è ideale anche con verdure invernali come le rape rosse o con la zucca, molto apprezzata sott’aceto.

Originaria del Nord Italia, la giardiniera è particolarmente diffusa in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, dove nei monasteri è stata affinata fino a diventare un’arte culinaria. Alla fine dell’Ottocento, gli italiani l’hanno portata negli Stati Uniti, dove a Chicago è diventata il “condimento per eccellenza”, spesso in versione piccante, reinterpretata da vari ristoranti e chioschi.

Al bistrot Remulass, lanciato dal team di Ratanà e focalizzato sul mondo vegetale, la giardiniera è il primo piatto del menù. Il suo scopo è introdurre un percorso culinario dedicato alle verdure, dando loro il giusto risalto. Battisti sottolinea l’importanza di non relegarla a un semplice contorno ma di farla diventare protagonista.

Prepararla è semplice: si utilizzano verdure fresche tagliate a pezzi, mentre la marinata è composta da acqua, vino bianco e aceto bianco in parti uguali, con sale, alloro, bacche di ginepro e pepe. Dopo aver bollito la marinata, si aggiungono le verdure e si lasciano raffreddare nel liquido. Servita con ricotta di pecora e grissini, è un mix di colori e consistenze, da replicare a casa o assaporare al Remulass.