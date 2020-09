– Kazuyoshi Miura continua a macinare record. L’attaccante giapponese, che fu una meteora nel Genoa dei primi anni ’90, nonché il primo calciatore nipponico a militare nella nostra massima serie, è sceso in campo da titolare contro il Kawasaki nel match valido per la J-League (la Serie A giapponese) affrontato dal “suo” Yokohama Fc, all’età di 53 anni, 6 mesi e 28 giorni. Il precedente primato apparteneva a Masashi Nakayama, che nel 2012 giocò in J-League a 45 anni, 2 mesi e 1 giorno con la maglia del Consadole Sapporo.

Un giovane di belle speranze se paragonato a Miura, che da anni inseguiva questo record e aveva continuato a giocare nelle serie minori giapponesi, mancando dalla J-League ormai dal 2007. Quest’anno, però, Miura ha potuto sgretolare l’ennesimo primato della sua carriera, il tutto affiancato da un altro “vecchietto” terribile come Shunsuke Nakamura. L’ex stella di Reggina e Celtic Glasgow è compagno di squadra di Miura nello Yokohama ed ha superato i 42 anni di età.