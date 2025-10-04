Giappone: nuova premier e sfide per l’economia in crescita

Sanae Takaichi, candidata a diventare la prossima premier del Giappone, ha affermato che è fondamentale una stretta collaborazione tra governo e banca centrale per ottenere un’inflazione sostenuta dalla domanda, supportata da un incremento dei salari e dei profitti aziendali.

Nonostante il Giappone stia vivendo un aumento dell’inflazione, Takaichi ha avvertito che è prematuro affermare che il paese sia definitivamente uscito dalla stagnazione. Secondo lei, l’attuale crescita dei prezzi è principalmente dovuta all’innalzamento dei costi delle materie prime. In seguito alla sua vittoria nella leadership del partito al governo, Takaichi diventerà la prima donna a ricoprire la carica di premier nel Giappone.

In una conferenza stampa, ha dichiarato: “Il Giappone potrebbe non essere più in deflazione, ma la sua economia è ancora in una fase critica.” Ha anche evidenziato i potenziali rischi per le aziende a causa dei dazi più elevati imposti dagli Stati Uniti.

Takaichi ha esortato a non sottovalutare il rischio di un ritorno alla deflazione, affermando che “non possiamo lasciare che l’inflazione da costi resti incontrollata.” Ha definito l’obiettivo ideale un’inflazione trainata dalla domanda, in cui l’aumento dei salari stimola la domanda e porta a un moderato incremento dei prezzi che rafforza i profitti aziendali.

Infine, ha menzionato la necessità di riesaminare la dichiarazione congiunta tra governo e Banca del Giappone, introdotta per la prima volta nel 2013, che si focalizza sulle misure per combattere la deflazione. Ha concluso sottolineando l’importanza di una collaborazione tra governo e banca centrale nella gestione della politica economica.