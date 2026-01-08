Giappone introduce tassa sul peso per auto elettriche

Il governo del Giappone sta per introdurre una nuova misura fiscale che cambierà profondamente il panorama automobilistico nazionale: una tassa sul peso specificamente rivolta alle auto elettriche e alle PHEV (veicoli ibridi plug-in). L’obiettivo è duplice: compensare i mancati introiti dovuti alla progressiva riduzione delle tasse sul carburante causata dall’aumento della mobilità a zero emissioni e garantire risorse sufficienti per la manutenzione stradale, scoraggiando l’acquisto di veicoli sempre più pesanti, in linea con la sfida della transizione ecologica e della sostenibilità delle infrastrutture pubbliche.

La proposta prevede che la tassa sul peso venga applicata in aggiunta alla già esistente Tonnage Tax, commisurata alla massa complessiva del veicolo, con particolare attenzione all’incidenza delle batterie che contribuiscono in modo significativo all’aumento del peso delle auto elettriche e delle PHEV. Il principio cardine è che veicoli più pesanti provocano un deterioramento più rapido delle pavimentazioni e dovrebbero sostenere una quota maggiore dei costi di ripristino e manutenzione delle infrastrutture.

Il governo si basa su dati consolidati dell’ingegneria civile, secondo cui il danno inflitto alle strade da veicoli pesanti non cresce in modo lineare, ma secondo una curva esponenziale. La scelta di una tassa sul peso appare giustificata come misura preventiva per garantire una manutenzione stradale efficace e sostenibile. Sul fronte economico, la diffusione delle vetture a basse emissioni ha comportato una significativa erosione delle entrate derivanti dalle tasse sul carburante, rendendo necessario individuare nuove fonti di finanziamento.

La proposta non è priva di detrattori, con diverse associazioni ambientaliste e rappresentanti dell’industria automobilistica che sottolineano il rischio che la tassa sul peso possa frenare la crescita delle auto elettriche e delle PHEV. Altre preoccupazioni emergono dal fronte economico e sociale, con la nuova imposta che rischia di avere un effetto regressivo, penalizzando maggiormente i cittadini a reddito medio-basso.

Il Giappone non è solo nell’affrontare questa complessa questione, con altri paesi che stanno valutando soluzioni alternative, come ad esempio una tassa chilometrica differenziata nel Regno Unito o un modello ibrido che combini le tradizionali tasse sul carburante con nuove imposte sostitutive in Svizzera. La proposta di tassa sul peso dovrà ora affrontare il dibattito parlamentare in Giappone, dove saranno esaminati con attenzione i criteri di calcolo, l’impatto sul mercato e le implicazioni in termini di equità tra le diverse categorie di utenti.