Giappone: Inizio di una Nuova Era d’Oro per la Borsa

La casa d’investimenti Comgest ha pubblicato un’analisi intitolata “UNA NUOVA età dell’oro della crescita”, che esplora le prospettive positive per l’economia e i mercati finanziari giapponesi, nonostante l’incertezza politica a Tokyo, in particolare in vista delle elezioni per la Camera Alta del 22 luglio. Comgest prevede che le aziende solide, con alti margini di profitto e modelli di business validi, possano trarre vantaggio da questo scenario.

Richard Kaye, gestore del fondo Comgest Growth Japan, evidenzia una trasformazione nel mercato di Tokyo, dove in passato investitori privilegiavano titoli legati a un yen debole e profitti da esportazioni. L’inasprimento dei dazi commerciali, in particolare delle politiche di Trump, ha portato a una rivalutazione dello yen, spingendo a una selezione più rigorosa dei titoli. Kaye sostiene che le aziende con margini di profitto eccezionali non solo sopravvivranno a queste sfide, ma guadagneranno quote di mercato a discapito dei concorrenti più deboli.

Il settore tecnologico, in particolare quello dei semiconduttori, è identificato come cruciale. Il Giappone è un leader globale nella produzione di strumenti per microchip, e nonostante un recente raffreddamento in Borsa, Comgest prevede un’inversione di tendenza. Aziende come Disco Corporation e Keyence sono citate come buoni esempi di crescita, con aspettative di incremento delle spedizioni e domanda proveniente dall’intelligenza artificiale e dai macchinari per l’elettronica.

In sintesi, Comgest delinea un Giappone in transizione, caratterizzato da innovazione industriale e riforme economiche strutturali, allontanandosi dall’immagine di mera economia con valuta debole.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.quotidiano.net