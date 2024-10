Giappone, indice Tankan oltre le attese nel terzo trimestre

Il sentiment delle imprese giapponesi si presenta stabile, secondo un sondaggio trimestrale condotto dalla Bank of Japan. Nel terzo trimestre del 2023, l’indice Tankan, che misura la fiducia delle grandi aziende manifatturiere, ha mantenuto un valore di 13 punti, superando le aspettative degli analisti che prevedevano un calo a 12 punti. Per quanto riguarda le grandi imprese non manifatturiere, l’indice è aumentato a +34 punti rispetto ai +33 precedenti. Le piccole imprese manifatturiere mostrano un leggero miglioramento, passando da -1 punto a 0. È importante notare che un valore inferiore a zero indica una maggiore prevalenza di sentiment pessimista rispetto a quello ottimista tra le imprese.

Questo risultato suggerisce una certa resilienza nel settore produttivo giapponese, nonostante le sfide economiche globali. La stabilità dell’indice Tankan per le grandi imprese manifatturiere potrebbe riflettere la capacità di adattamento delle aziende alle condizioni di mercato attuali. La crescita del sentiment tra le grandi aziende non manifatturiere è un segnale positivo che potrebbe essere interpretato come una crescita della fiducia nel settore dei servizi.

Il mantenimento di un indice stabile per il settore manifatturiero è cruciale, poiché questo segmento rappresenta una parte significativa dell’economia giapponese e contribuisce in modo sostanziale all’export nazionale. L’anemia del sentiment tra le piccole imprese manifatturiere, con un indice che si trova ancora a 0, suggerisce comunque che questi attori più piccoli potrebbero avere bisogno di ulteriori stimoli per migliorare le loro prospettive future.

In generale, il report della Bank of Japan può essere visto come un segnale di cauta ottimismo per l’economia giapponese nel breve termine. Tuttavia, è essenziale che il governo e le autorità di regolamentazione considerino strategie per sostenere le piccole imprese e stimolare un ambiente di business più favorevole.

In conclusione, mentre il sentiment delle grandi imprese rimane forte, l’attenzione va posta anche su come incentivare la crescita e la fiducia tra le piccole imprese, affinché possano contribuire anch’esse al recupero e alla stabilità economica complessiva del Giappone.