Giappone: economia in rialzo

La Borsa di Tokyo ha raggiunto nuovi massimi storici, con l’indice Nikkei-225 in rialzo del 3% alla fine della seduta. Contemporaneamente, lo yen è sceso ai minimi dell’ultimo biennio rispetto al dollaro. I rendimenti dei titoli di Stato giapponesi sono aumentati, con il decennale al 2,17% e il trentennale al 3,485%. Questi movimenti dei mercati sono stati definiti come il “Takaichi trade”, dal nome della premier Sanae Takaichi, che è in carica da due mesi e potrebbe indire elezioni anticipate per garantire al suo Partito Liberal Democratico una maggioranza nelle due Camere.

La premier ha varato un piano da 21.300 miliardi di yen per sostenere l’economia e contrastare la crescita dei prezzi. Nonostante un debito pubblico elevato, pari al 250% del Pil, Takaichi intende varare ulteriori stimoli e vorrebbe che la Banca del Giappone tenesse i tassi di interesse fermi o li tagliasse. Tuttavia, il governatore Kazuo Ueda ha alzato i tassi allo 0,75% per contrastare l’inflazione, che è ancora alta.

Lo yen ha perso il 35% del suo valore contro il dollaro negli ultimi cinque anni. I tassi di interesse in Giappone sono rimasti stabili, mentre nel resto del mondo sono saliti. Il “Takaichi trade” sconta un rialzo dei rendimenti per l’aumento delle emissioni di bond sovrani e le maggiori aspettative di inflazione che conseguono agli stimoli fiscali.

Tuttavia, c’è il rischio di una spirale inflazionistica, poiché un debito in crescita con tassi più alti diventerebbe insostenibile. Inoltre, uno yen più debole potrebbe alimentare l’inflazione, facendo pagare di più le merci importate. Negli ultimi trent’anni, i prezzi al consumo in Giappone sono aumentati solo del 12%, contro il 12% dell’Italia.

Il rialzo dei rendimenti a lungo termine sta già influenzando il mercato obbligazionario globale, in un contesto di crescita dei debiti sovrani. Ciò sta alimentando i rimpatri di capitali in Giappone, sottraendo domanda altrove. La situazione potrebbe comportare maggiori costi di indebitamento e rischia di innescare una crisi fiscale nella quarta economia mondiale, con effetti dirompenti per i mercati finanziari internazionali.