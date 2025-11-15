Giappone e Cina: Tensioni su Taiwan e la nuova strategia di difesa

Recenti eventi hanno riacceso le tensioni tra Giappone e Cina, in particolare riguardo a Taiwan. La nuova premier giapponese, Sanae Takaichi, ha dichiarato che un attacco cinese sull’isola potrebbe rappresentare una seria minaccia per la sicurezza del Giappone, aprendo così alla possibilità di una reazione militare da parte di Tokyo. Queste parole hanno suscitato la reazione immediata di Pechino e di altre autorità mondiali.

Durante un’interrogazione alla Camera dei Rappresentanti, Takaichi ha spiegato che, se la situazione nello Stretto di Taiwan dovesse aggravarsi, il Giappone potrebbe invocare la legislazione del 2015, che consente forme limitate di autodifesa collettiva. Questo approccio segna un passo avanti rispetto al tradizionale riserbo giapponese su tali questioni.

La risposta cinese è stata altrettanto rapida e veemente: il Ministero degli Esteri di Pechino ha definito “egregie” le affermazioni della premier e ha avvertito Tokyo di non intervenire nello Stretto, minacciando conseguenze dirette. Un ulteriore aggravio è arrivato da un post del console generale cinese a Osaka, che ha utilizzato un linguaggio violento, prima di essere rimosso.

Per il Giappone, Taiwan è una questione cruciale, data la vicinanza geografica. Negli ultimi anni, Tokyo ha rafforzato la sua presenza militare nelle sue isole meridionali, diretta a contenere le crescenti minacce nella regione. La nuova Strategia di Sicurezza Nazionale giapponese prevede significativi investimenti in difesa e capacità militari, in risposta all’evoluzione del contesto strategico.

Sotto il profilo economico, Cina e Giappone restano fortemente interconnessi, il che complica ulteriormente le dinamiche di tensione. Entrambi i Paesi devono trovare un equilibrio tra assertività militare e stabilità economica, un compito difficile in un contesto geopolitico sempre più teso.