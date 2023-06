– Risulta stabile la disoccupazione in Giappone. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di maggio il tasso dei senza lavoro è rimasto al 2,6%, come il mese precedente ed in linea con le stime degli analisti.

Il numero di disoccupati è calato a 1,77 milioni, in diminuzione di 30 mila unità. Gli occupati sono pari a 67,36 milioni, in calo di 80 mila unità rispetto all’anno precedente.