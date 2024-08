Gianpiero Mercoledisanto è Il Gay Più Bello d’Italia: “Sono single, ecco com’è il mio uomo ideale”

Si chiama Gianpiero Mercoledisanto il nuovo vincitore de Il Gay Più Bello d’Italia, eletto qualche giorno fa a Torre Del Lago, in Toscana.

18 anni da poco, Gianpiero è arrivato alla finale vincendo il titolo regionale in Puglia. “Io faccio il gogoboy in un locale che si chiama Wasabi. E dato che il concorso veniva presentato al Bloom, i miei responsabili mi hanno iscritto in maniera diretta perché volevano che gareggiassi per presentare il Wasabi“. Lì ha vinto e ha replicato anche in Toscana. “Ho vissuto la mia finale con serenità, come un’esperienza. Non ho mai pensato di vincere. Se fossi stato in giuria avrei votato Francesco“. E per i curiosi, vi lascio una foto di Francesco:



Intervistato dal sottoscritto, Gianpiero Mercoledisanto mi ha confessato di essere single. “Il mio uomo ideale deve avere un bel carattere che mi sappia prendere: dolce, affettuoso, di bella presenza, possibilmente con qualche interesse in comune come ad esempio la palestra. Mi piacciono i ragazzi mori e più alti di me e possibilmente anche un po’ più grande“. Esteticamente ha descritto Francesco, gatta ci cova?

Gianpiero Mercoledisanto: “Sono single”

“Nella vita sono un operaio e faccio il salumiere. Nei fine settimana mi diverte fare il gogoboy. Ci sono vari progetti che mi piacerebbe realizzare, come creare una rete che si mette a disposizione della nostra comunità dove poter discutere di alcune tematiche delicate“. Infine, a una mia domanda più superficiale, ha così risposto: “La mia celebrity crush può sembrare scontato ma è Ariana Grande“.



Bello, bravo e umile. Che questo concorso possa portargli fortuna. In bocca al lupo, Gianpiero.