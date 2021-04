Gianni Sperti si è rifatto qualcosa nel viso? La risposta è sì e ad ammetterlo è stato proprio lui via Instagram.

“Se mi sono rifatto qualcosa in viso? Qualcosa sì ma il minimo indispensabile, nonostante molti siano convinti che abbia ritoccato tutto il viso”.

Una confessione che tuttavia non ci ha lasciato a bocca aperta, dato che già l’anno scorso aveva parlato di “piccoli ritocchi” facciali.

“Io sono favorevole alla chirurgia estetica, e so che a questa affermazione pioveranno valanghe di giudizi gratuiti che sono ormai abituato a leggere. Anche io ho fatto dei piccoli ritocchi, nonostante tutti pensino che sia dal chirurgo estetico trecentosessantacinque giorni l’anno (ride). Sono una persona a cui piace cambiare molto spesso, per cui non posso che essere d’accordo con la sua decisione di rinnovarsi e faccio i miei complimenti al professor Gasparotti e alla sua equipe per l’intervento migliorativo e non esagerato che hanno fatto. Gemma sta proprio bene”.

Cosa si sia rifatto però non lo sappiamo. Una pompatina alle labbra? Qualche puntura di vitamina sugli zigomi? Acido ialuronico in fronte per distendere le prime rughe di espressione? Ha rimosso le borse sotto gli occhi? Mistero.