Gianni Sperti è tornato a parlare del suo orientamento sessuale che viene tirato in ballo dai suoi followers di tanto in tanto.

Nel 2016 interrogato in merito, Gianni Sperti ha sbottato:

“Non rispondo alle vostre domande o affermazioni perché le trovo di un’ignoranza disarmante. Purtroppo esistono persone vuote come voi. E tra l’altro io non ho bisogno di dichiarare nulla. Se sono etero o gay sono c**i miei. Buona domenica a tutti. Invece agli ignoranti augurerei una domenica a leggere qualche libro che non gli farebbe male”.

Nel 2018:

Nel 2019:

“Come è nata la voce sulla mia presunta omosessualità? Non lo so. Per me non è un’offesa o una diminutio. Al massimo un complimento. Anche se lo fossi non è un argomento che fa notizia, gli outing forzati non mi sono mai piaciuti. Sui social mi corteggiano uomini e donne in egual modo e misura e spesso in maniera parecchio hard. La gente è giustamente curiosa e sono felice che lo sia però ci sono alcune cose che devono restare nella sfera intima: sono stato letteralmente travolto dal gossip dopo la separazione e ci sono voluti anni per superare il trauma. Ora sono single e sto bene con me stesso”.