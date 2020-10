Gianni Sperti ha fatto coming out a Uomini e Donne? La frase non è passata inosservata al popolo del web soprattutto per la pausa che Gianni ha fatto poco prima di decidere di usare una parola al maschile, piuttosto che un genere neutro.

“Si è permessa di dirmi ‘non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti‘, come se io fossi uno che ne passa *pausa* tanti ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante”.

La scelta di usare la parola “TANTI” al maschile e non “TANTE” (o più genericamente “tante persone”) ha fatto credere a molti che si sia trattato di un coming out spontaneo, fatto alla luce del sole durante una conversazione normale con Maria De Filippi.

Il rumor è nato perché spesso in questi anni Gianni Sperti si è trovato difronte alla domanda ‘sei gay?’. Solo qualche settimana fa alla domanda aveva risposto:

“Non capisco se è una domanda o un’affermazione tuttavia non capisco il senso e cosa cambierebbe. Chi scrive questo messaggio è una donna. Ma se non bisogna fare differenze tra etero e gay non dobbiamo fare differenze nemmeno tra uomo e donna perché l’ignoranza non ha sesso”.

Gianni Sperti ha fatto coming out?

Scusate ma Gianni ha appena fatto una sorta di coming out dicendo “mi hai fatto passare come uno che sta con tanti”? #uominiedonne — [Righetto] (@Ri_Ghetto) October 14, 2020

“Dice che mi batte spesso il cuore come se ne passassi TANTI ogni 5 minuti” Gianni ha appena fatto coming out???!!#uominiedonne pic.twitter.com/bKI688v7Uf — ~TeleMica con la K~ (@micatrashtv) October 14, 2020