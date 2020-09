Il lifting di Gemma Galgani è stata una delle vere novità della nuova stagione di Uomini e Donne eGianni Sperti l’ha commentato nella sua intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione. Lo storico opinionista ha anche ammesso di aver fatto qualche ritocchino nel corso degli anni.

“Io sono favorevole alla chirurgia estetica, e so che a questa affermazione pioveranno valanghe di giudizi gratuiti che sono ormai abituato a leggere. Anche io ho fatto dei piccoli ritocchi, nonostante tutti pensino che sia dal chirurgo estetico trecentosessantacinque giorni l’anno (ride). Sono una persona a cui piace cambiare molto spesso, per cui non posso che essere d’accordo con la sua decisione di rinnovarsi e faccio i miei complimenti al professor Gasparotti e alla sua equipe per l’intervento migliorativo e non esagerato che hanno fatto. Gemma sta proprio bene”.