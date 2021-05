Nei giorni scorsi la diretta di Veronica Ursida, Aurora Tropea, Anna Tedesco e Maria Tona ha scatenato un mezzo terremoto nel mondo del gossip trash. In molti hanno taggato Gianni Sperti sotto la live delle 4 ex dame e lui è sbottato: “Continuate a taggarmi in una diretta e vi ringrazio per la premura, ma potete tranquillamente evitare, perché sono persone per le quali non provo stima e di conseguenza non mi interessa ciò che hanno da dire. Grazie“.

La Tedesco ieri pomeriggio si è scagliata contro l’opinionista di Uomini e Donne. L’ex dama ha accusato Gianni Sperti di bullizzare i partecipanti al dating show.

“In quella diretta io non ho mai citato Roberta o Valentina. Ero presente alla live, ma non sono andata contro di loro, che sono mie amiche. A me la cosa non riguarda. Ho letto anche che Gianni Sperti non ci stima, ma questo si sapeva. Lui non stima a prescindere le donne, anni che bullizza i partecipanti alla trasmissione e l’abbiamo visto tutti. Quindi ora che lui scrive questa cosa non è una novità.

A me sinceramente non me ne può fregare di meno. Dormo davvero sonni tranquilli comunque. Io la stima la voglio di persone a cui tengo e uomini intelligenti. Lui non è l’uomo che deve parlare di rispetto e di stima. Caro Gianni Sperti a me quello che tu dici mi scivola addosso, inizia a vedere i tuoi post, poi ne parliamo. Io e tutte le altre donne viviamo lo stesso. Adesso ho altro da pensare che a lui. Scusate per lo sfogo ma dovevo precisare. Prima di giudicare andate a guardare“.

Gianni Sperti può piacere o meno, ma dire che non stima le donne o che “bullizza” mi sembra davvero esagerato, oltre che sbagliato.

Gianni Sperti contro Anna Tedesco a Uomini e Donne.

