Gianni Sperti al funerale di Costanzo manda un messaggio a Maria

Al funerale di Maurizio Costanzo c’erano centinaia di persone comuni e anche tantissimi artisti e colleghi che hanno lavorato accanto al giornalista e tra questi c’era anche Gianni Sperti. Ai microfoni de La Vita in Diretta l’opinionista di Uomini e Donne ha rivolto delle belle parole a Maria De Filippi: “Cosa voglio dire a Maria? Che non l’abbandonerò mai, ma proprio mai“.

“Il periodo immediatamente successivo alla separazione è stato molto buio. Fu una delusione enorme perché tutto quello che progettavo di costruire nella vita era stato raso al suolo. La persona che più mi ha aiutato dopo la fine del mio matrimonio è stata Maria De Filippi. – ha raccontato tre anni fa Gianni Sperti – Ero in un periodo buio, non credevo più in me stesso e lei mi ascoltava, mi lasciava parlare. Ha fatto in modo che riacquistassi fiducia in me stesso. Questa è un po’ la sua prerogativa. È brava a mettere le persone a proprio agio.

Il primo incontro ufficiale con Maria è stato nel suo ufficio, subito dopo la mia separazione, per parlare un po’ del mio prossimo futuro. Dico “ufficiale” perché mi era capitato di incontrarla altre volte negli studi. Lavoravamo tutti a Cinecittà e spesso mi capitava di essere nel corridoio del piano superiore e di sentire una presenza, un’energia alle spalle, mi voltavo ed era “li”. Non so spiegare questa sensazione ma accade ancora oggi, quando sta per arrivare, lo avverti.

Quel giorno in ufficio ricordo che c’era in progetto Amici per il ruolo di ballerino professionista, ma poi rimandammo la mia partecipazione perché cominciai nuovamente Buona Domenica con Maurizio Costanzo. Io ero ospite fisso della trasmissione e successivamente sono passato a Uomini e Donne. Di quel giorno ricordo la semplicità di Maria, la sua disponibilità nell’ascoltarmi e la sua voce che mi rassicurava, sentire quelle parole era come ricevere una carezza”.