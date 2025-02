GIANNI SASSI: Un Viaggio di Gioia e Rivoluzione all’ADI Design Museum di Milano

L’ADI Design Museum di Milano presenta la mostra “Gianni Sassi. Gioia e Rivoluzione” fino al 22 marzo 2025, dedicata a Gianni Sassi, figura centrale della cultura italiana tra gli anni ’60 e ’90. Curata da Aldo Colonetti in collaborazione con Fondazione Mudima e Studio Azzurro, l’esposizione offre materiali originali che riflettono la ricerca di Sassi nel superare i confini tra arte e comunicazione. Il percorso espositivo si articola in cinque sezioni tematiche.

La prima sezione esplora la grafica e la tipografia, includendo una proiezione che introduce alle pubblicazioni di Sassi, come la rivista “Alfabeta”. Segue una sezione sul cibo, rappresentata dalla maquette della mostra “Gli Stili del Corpo” e dalle copertine di “La Gola”. La terza sezione mostra i legami di Sassi con artisti di fama internazionale, utilizzando sei monitor sincronizzati per presentare dodici artisti. La quarta sezione è dedicata alla musica, con focus sull’etichetta “Cramps” fondata da Sassi, esponendo pianoforti preparati e vinili ascoltabili. Infine, la mostra si conclude con un omaggio a “Milano Poesia”, festival innovativo degli anni ’80 e ’90.

La mostra non è solo commemorativa ma stimola riflessioni sull’eredità culturale di Sassi. Tra le opere in mostra ci sono copertine originali, filmati d’archivio e installazioni multimediali. La mostra è accompagnata da un programma di eventi, incontri e proiezioni, in particolare celebra il “mese della Poesia” in collaborazione con il “Corriere della Sera”. Gianni Sassi, produttore discografico e comunicatore, ha profondamente influenzato la cultura italiana attraverso le sue iniziative artistiche e editoriali.