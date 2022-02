Gianni Morandi si gode il successo di Sanremo 2022, il suo penultimo Festival: l’artista accende le speranze dei fan.

L’eterno ragazzo non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il Festival di Sanremo 2022 è appena andato in archivio con un successo straordinario per Gianni Morandi: terzo posto in classifica, vincitore del premio della Sala Stampa Lucio Dalla e vincitore della serata delle cover. Meglio di così non sarebbe potuta andare quest’avventura, e ne è consapevole lo stesso cantautore. L’artista bolognese si sta godendo questo momento magico, sta ricaricando le batterie in vista dei prossimi impegni, ma di una cosa è certo: il Sanremo appena vissuto non sarà l’ultimo della sua carriera.

Gianni Morandi a Sanremo anche l’anno prossimo?

Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il cantante di Monghidoro ha voluto raccontare tutte le sue emozioni e sensazioni al termine di una cavalcata straordinaria come quella appena vissuta nella città ligure. Un’avventura conclusa con grandissimo successo e che ha portato a una domanda più che legittima: ci sarà una replica già nel 2023?

Ovviamente Gianni non ha potuto sbilanciarsi su questo punto. Ha però voluto regalare ai fan una grande gioia, dando una certezza: forse non ci sarà nel 2023, ma sicuramente il Festival del 2022 non sarà il suo ultimo. Vero che l’età avanza, ma Morandi vuole concedersi ancora un’ultima grande esperienza, e ha quindi chiarito: “So per certo che il Festival del 2022 è stato il mio penultimo“. Una notizia capace d’incendiare i cuori di tutti i suoi ammiratori.

Gianni Morandi si complimenta con Mahmood e Blanco

Arrivato a Sanremo con la voglia di divertirsi, grazie all’amico Jovanotti e con un altro artista straordinario come Mousse T, Gianni è riuscito ad andare ben oltre le sue aspettative. Il suo obiettivo era arrivare attorno al decimo posto, e più in generale evitare di finire nelle ultime posizioni. Invece, è riuscito a raggiungere il podio, un traguardo davvero impensabile.

Anche se, per quanto riguarda la vittoria, è convinto sia andata alla canzone giusta: “Mahmood e Blanco hanno vinto strameritatamente, senza rivali. Mahmood lo conoscevamo: è un autore notevole! Blanco, invece, per me è stata la grandissima rivelazione del Festival. Quando alla premiazione ha detto che vorrebbe essere come me, magari vuol dire che spera di avere anche lui 60 anni di carriera davanti, ma io gliene auguro cento“.

Di seguito il video di Apri tutte le porte di Gianni Morandi: