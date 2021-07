Harry Styles come Gianni Morandi. Le foto paragone che ieri hanno fatto il giro del web sono arrivate anche al cantante di Monghidoro che le ha condivise sui suoi social scrivendo:

“Harry Styles, questo giovane cantante inglese è una vera star. L’ho conosciuto a Sanremo, nel 2012, quando lo presentai come componente del gruppo One Direction. Adesso fa il solista, con grande successo. Guardate queste foto, secondo voi, è lui che copia me o viceversa?”.

Ovviamente i suoi fan non hanno preso sul serio la domanda e si sono limiti a commentare ironicamente le sue camicie.

Gianni Morandi come Harry Styles, la polemica sulla giacca rosa

Lo scorso 12 luglio Gianni Morandi ha pubblicato il video del suo nuovo singolo, L’allegria, dove indossa proprio una giacca rosa. Su Facebook una sua fan gli ha chiesto se fosse un “modo per ribadire che contano le persone e non le differenze di genere” e “un’approvazione del DDL Zan”. Parola a cui il cantante ha così replicato: “Anna, magari bastasse un vestito. Mi vestirei di rosa tutti i giorni. Un bacio”. Una risposta secca, che non lascia spazio a dubbi: il cantante è a favore del DDL Zan. Bravo.

I look di Harry Styles commentati dal direttore creativo di Gucci

“Harry è una persona intelligente ed un ragazzo fantastico, assorbente e molto stimolante.” – ha dichiarato Alessandro Michele, che ha poi aggiunto – “Gli piacciono quasi tutte le cose di cui gli parlo, è proprio nato per essere così, è fatto così. E questa è la cosa che più mi piace di lui. C’è esattamente lui che sceglie e decide, sa benissimo cosa vuole mettere addosso. Il suo armadio è così. Le borse da donna lui le ha viste perché io mi divertivo a mettere le borse con catena. Un giorno se l’è provata una e mi ha detto ‘me la voglio mettere sono troppo belle’, insomma le cose belle piacciono a tutti”.