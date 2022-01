Gianni Morandi ha chiesto scusa aver ‘spoilerato’ involontariamente la sua canzone sui social: il cantante ha rischiato di essere escluso da Sanremo 2022.

Se l’è vista davvero brutta Gianni Morandi. In queste ore il cantante di Monghidoro ha rischiato di venire estromesso da Sanremo 2022 a più di venti giorni dall’inizio della kermesse. Il motivo? L’ormai celeberrimo ‘spoiler’ del brano con cui parteciperà in gara. Per sbaglio, l’artista aveva infatti reso disponibile per qualche ora sui social un post con in sottofondo chiaro e forte il ritornello della sua nuova canzone. Amadeus e la Rai hanno voluto chiudere un occhio su questo ‘inconveniente tecnico’, giustificandolo anche in maniera piuttosto risibile. Ma a chiudere una volta per tutte la questione è stato proprio l’eterno ragazzo, che ha chiesto scusa con un sincero post sui social.

Gianni Morandi

Gianni Morandi chiede scusa sui social

Per il 77enne cantante emiliano l’errore è stato di quelli piuttosto madornali. Un artista esperto come lui avrebbe dovuto mostrare maggior prudenza e attenzione, anche perché il regolamento di Sanremo, per quanto stringente, è anche piuttosto chiaro.

Forse per questo motivo Gianni ha voluto pubblicamente ammettere il suo errore e, dopo aver ricevuto la ‘grazia’ dal direttore artistico ha recitato il mea culpa sui social: “Questa volta l’ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo. Mi ostino a fare da solo, ma sono proprio un imbranato!“. L’artista ha quindi confessato di essersi accorto solo in un secondo momento dell’errore commesso, e di aver provveduto a cancellare tutto quando era troppo tardi. Fortunatamente se l’è cavata, ma ha tenuto a scusarsi con la Rai, la Direzione artistica, la sua casa discografica, i suoi musicisti, il produttore Mousse T, Jovanotti e le altre persone che stanno lavorando con lui. Infine, ha chiuso con un abattuta: “Forse da oggi è meglio che dei social se ne occupi Anna“. Di seguito il suo post:

Fedez scherza con Gianni Morandi

Tantissime le reazioni al post di scuse dell’eterno giovane. Tra queste, anche quella di Fedez, chiamato in causa da molti per aver fatto un errore simile (ma meno grave) lo scorso anno poco prima di partecipare al suo primo Sanremo con Chiamami per nome. Il rapper ha scherzato così con Morandi: “Ho visto che il mio amico Gianni sta cercando qualcuno che gli gestisca i social durante Sanremo. Vorrei ufficialmente proporre la mia candidatura“. L’artista milanese ha continuato quindi sul gioco, affermando che tanto Amadeus lo conosce e sa che con lui può stare tranquillo… Una battuta ironica che ha fatto impazzire i suoi follower.