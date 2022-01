Gianni Morandi sarebbe a rischio squalifica: è quello che hanno scritto i miei colleghi di All Music Italia in un loro articolo. A quanto pare, infatti, l’artista avrebbe pubblicato per errore un video in cui si sarebbe stato presente l’inedito in gara al prossimo Festival di Sanremo, dal titolo Apri Tutte Le Porte.

“Secondo quanto ci viene riportato” – si legge su All Music Italia – “Questa mattina presto sulla pagina Facebook dell’artista sarebbe apparso un video backstage in cui era possibile ascoltare gran parte della canzone. Dopo circa una mezz’ora il video in questione sarebbe stato eliminato dal profilo di Morandi ma, al momento, non ci è dato sapere l’entità del danno. Ovvero quante persone lo hanno potuto ascoltare e, sopratutto, se qualcuno lo ha registrato e potrebbe diffonderlo in rete portando ad una squalifica dell’artista dalla kermesse”.

Ovviamente il dubbio resta: il brano udito nel video di questa mattina è davvero Apri Tutte Le Porte?

“Già lo scorso anno Fedez e Francesca Michielin furono a rischio di squalifica quando il rapper, per errore, pubblicò nelle sue storie Instagram una frammento delle prove in studio in cui si sentiva chiaramente la canzone Chiamami Per Nome. In quel caso i secondi erano davvero pochi. Amadeus in accordo con la Rai decise che non c’erano i presupposti per la squalifica. Su Gianni Morandi ancora non si può sapere se ci saranno conseguenze”.

Non facciamo scherzi eh, PRETENDO Gianni Morandi in gara.

Gianni Morandi e gli altri, tutti i big in gara al Festival di Sanremo 2022

Achille Lauro – Domenica

Aka7even – Perfetta così

Ana Mena – Duecentomila ore

Dargen D’Amico – Dove si balla

Ditonellapiaga con Rettore – Chimica

Elisa – O forse sei tu

Emma – Ogni volta è così

Fabrizio Moro – Sei tu

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Giusy Ferreri – Miele

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque Sarai

Iva Zanicchi – Voglio Amarti

La Rappresentante di Lista – Ciao ciao

Le Vibrazioni – Tantissimo

Mahmood & Blanco – Brividi

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Noemi – Ti amo non lo so dire

Rkomi – Insuperabile

Sangiovanni – Farfalle