Gianni Morandi nel tardo pomeriggio è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo essere scivolato sul fuoco che lui stesso aveva acceso per bruciare alcuni rami secchi e della sterpaglia. Un incidente domestico in piena regola che avrebbe portato il cantante a ustionarsi mani e gambe.

Proprio qualche ora prima dell’incidente Gianni Morandi aveva ironizzato sulle sue mani (considerate dai suoi fan molto grandi) sottolineando come fosse felice perché in possesso di un paio di guanti della sua misura.

11 marzo. Lavori in campagna.

Finalmente ho trovato i guanti della mia misura…

11 marzo.

Lavori in campagna.

Finalmente ho trovato i guanti della mia misura… Pubblicato da Gianni Morandi su Giovedì 11 marzo 2021

Gianni Morandi, i soccorsi ed il trasferimento al centro grandi ustionati

Come riporta il portale di La Repubblica, i soccorritori, dopo aver visitato Gianni Morandi, lo hanno portato d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna ed in serata al centro grandi ustionati di Cesena, per ulteriori approfondimenti sulle sue ustioni al corpo. Tuttavia le sue condizioni di salute non sarebbero particolarmente gravi e pare che abbia ritrovato il sorriso per scherzare con i medici.