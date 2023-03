Gianni Morandi, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni dell’artista bolognese, per la prima volta nei palazzetti.

Gianni Morandi è pronto a vivere il suo primo tour da “rockstar”. Il cantante bolognese, grande protagonista degli ultimi due Sanremo, il primo da cantante in gara, il secondo da spalla di Amadeus e super-ospite, è pronto adesso a tornare nuovamente sul palco. E per la prima volta non si “accontenterà” dei teatri, ma vivrà le emozioni dei grandi palasport italiani, per poter regalare ai suoi fan tutta l’energia che ha in corpo. Ma quali canzoni canterà in questi concerti? Scopriamo insieme i possibili brani presenti nella scaletta.

Il tour nei palasport di Gianni Morandi

La grande tournée del cantante felsineo, denominata Go Gianni Go!, per citare un grande del rock and roll come Chuck Berry, partirà il prossimo 10 marzo dallo Stadium di Rimini, prima data di un mese di concerti straordinari che lo porteranno ovunque, da Milano a Bari, passando per Firenze e Roma.

Gianni Morandi

Di seguito il calendario completo con tutti gli appuntamenti:

– 10 marzo allo Stadium di Rimini

– 12 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 15 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze

– 18 marzo al Palazzo dello Sport di Roma

– 21 marzo all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

– 23 marzo al Pala Alpitour di Torino

– 25 marzo al PalaPrometeo di Ancona

– 28 marzo al Palaflorio di Bari

– 30 marzo al Palasele di Eboli (Salerno)

La scaletta dei concerti

Non conosciamo ovviamente ancora le canzoni che il grande artista bolognese presenterà all’interno di questi concerti. Ci sarà spazio per tutti i maggiori successi della sua carriera, ma anche per alcune delle canzoni del suo nuovo album e delle produzioni create per lui dall’amico Jovanotti negli ultimi anni.

Per poter avere un’idea di ciò che ci aspetta, ecco la scaletta di un suo recente live a Riccione. Molto probabilmente però saranno decisamente di più le canzoni che potremo ascoltare nel tour all’interno dei palasport:

– Apri tutte le porte

– Uno su mille

– Se perdo anche te

– Un mondo d’amore

– In ginocchio da te

– Banane e lampone

– Bella signora

– La ola

– C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

– Andavo a cento all’ora