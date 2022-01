Gianni Morandi ieri pomeriggio avrebbe pubblicato per errore un video in cui si sarebbe stato presente l’inedito in gara al prossimo Festival di Sanremo, dal titolo Apri Tutte Le Porte. Una mossa azzardata, contro il regolamento, che ha fatto temere una squalifica del cantante.

Oggi la Rai, dopo aver analizzato bene il tutto, ha deciso di assolverlo.

“La Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa. L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente. Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l’errore tecnico sopra menzionato. Restano quindi in gara la canzone e l’artista Morandi”.