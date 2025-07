Gianni Morandi in lutto per la scomparsa del manager Zannoni

Il mondo della musica italiana vive un momento di grande tristezza a seguito della scomparsa di Luigi Zannoni, storico manager di Gianni Morandi. L’artista ha condiviso la notizia sui suoi profili social, esprimendo il suo profondo dolore per la perdita di un’amicizia e di una collaborazione durata circa quarant’anni.

Morandi ha sottolineato il valore umano e professionale di Zannoni, ricordando come fosse una figura fondamentale nelle sue decisioni artistiche. “Oggi non è stata una bella giornata. È venuta a mancare una persona a me molto cara”, ha scritto l’artista, evidenziando i momenti condivisi sia nella vita privata che nel lavoro. L’emozione di Morandi è palpabile, ed ha aggiunto: “Mi mancherà moltissimo. Ciao Luigi e grazie per tutto quello che hai fatto per me”.

In aggiunta al suo ruolo di manager, Zannoni era socio al 5% della Mormora Music, l’etichetta discografica fondata da Morandi, che detiene il restante 95%. Questa perdita segna una pagina importante nella storia del cantante e nel panorama musicale italiano, dato che Zannoni è stato una figura ben nota e rispettata fra i professionisti del settore.