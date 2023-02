Gianni Morandi, Fatti mandare dalla mamma: il significato del testo della canzone ri-cantata con Sangiovanni.

A sessant’anni dalla pubblicazione, Gianni Morandi torna a cantare una delle sue più grandi hit: Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Il cantante bolognese incontra uno dei più amati artisti della generazione Z, Sangiovanni, per ridare vita a una versione remix di uno dei suoi più grandi successi. Nasce così Fatti (ri)mandare dalla mamma a prendere il latte, cantata anche sul brano dell’Ariston. Scopriamo insieme il significato del testo.

Gianni Morandi canta con Sangiovanni

Il 7 febbraio è stata pubblicata, proprio in concomitanza con la prima serata del Festival di Sanremo 2023, la verisione remix dello storico brano di Morandi. Curata da Shablo, manager tra le altre cose di Sfera Ebbasta, cerca di essere il punto d’incontro tra due generazioni solo apparentemente così lontane.

Sangiovanni, Cadere volare

D’altronde, quando uscì per la prima volta questo brano, nel lontanissimo 1963, Gianni aveva poco meno di 20 anni. Era quindi anche più giovane di Sangio, nonostante avesse già ottenuto un successo che in qualche modo può essere paragonabile.

Il significato di Fatti mandare dalla mamma

Il significato del testo della storica canzone di Morandi, una delle più famose della sua lunga carriera, è chiaro e palese. Si tratta di un brano che si lega in maniera indissolubile al modello di società dominante in Italia in quei primi anni Sessanta, ancora nel pieno dell’epoca del boom economico.

All’epoca non esistevano i social e non era molto semplice poter entrare in contatto con la propria o il proprio ‘moroso’. Non c’erano cellulari, non c’era molta della libertà di cui oggi gli adolescenti possono godere. Così, Gianni in questo pezzo cercava di interpretare uno dei grandi problemi della sua generazione: trovare una scusa per incontrarsi con la persona amata, lontano dai genitori.