Gianni Morandi diventa bonus (e meme)

Il FantaSanremo 2023 svela il bonus settimanale dedicato alle corse di Gianni Morandi: il cantante diventa subito un meme.

Il FantaSanremo 2023 prosegue nella sua corsa senza freni… in tutti i sensi! Mentre la quota degli iscritti supera agevolmente il record dei 500mila e ormai si avvicina ai 600mila, gli organizzatori stanno svelando, praticamente ogni giorno, nuovi dettagli sul fantagame, sempre più complicato e sempre più fantasioso. In queste ore è stato reso noto un nuovo bonus, il primo bonus settimanale, di quelli che si possono guadagnare lontano dall’Ariston. Di cosa si tratta? Del bonus corsa con Gianni Morandi, del valore di 20 punti. Ecco in cosa consiste.

Gianni Morandi diventa un bonus: tutti di corsa con il cantante

La nuova clausola inserita nel regolamento è dedicata a tutti gli artisti che avranno il “coraggio” di misurarsi con una corsa in compagnia di Gianni Morandi sul lungomare di Sanremo. Sappiamo che maratoneta sia l’artista bolognese, e per questo motivo gli organizzatori hanno voluto in questo modo sfidare i cantanti in gara.

Gianni Morandi

Un modo come un altro per spingere i big fuori dalle zone di comfort, portando il FantaSanremo anche lontano dal palco dell’Ariston e rendendo così più coinvolgente il gioco anche per i tanti fan che non riusciranno ad acquistare un biglietto per assistere allo spettacolo dal teatro più famoso d’Italia.

Ovviamente, è bastato svelare questo semplice bonus per trasformare Gianni Morandi in un meme. Le sue foto in tenuta da corsa sono infatti state incollate in tantissime situazioni differenti, diventando virali sui social.

Nasce il bar Papalina

Intanto, mentre si lavora alacremente per la riuscita del Festival, i rappresentanti della Commissione FIF (Federazione italiana fantasanremo) dovrebbero arrivare presto in Riviera per un sopralluogo in quello che dovrebbe essere il bar Papalina, una sorta di riproduzione del locale in cui il gioco è nato, nel lontano 2020.

L’ennesima dimostrazione di quanto sia diventato importante, anche per casa Rai e per gli organizzatori della kermesse, il fantagioco, volano di un successo incredibile che dai social si riversa anche nei dati dei telespettatori.