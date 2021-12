Gianni Morandi parteciperà a Sanremo con Apri tutte le porte, canzone scritta da Jovanotti e prodotta da un grandissimo producer tedesco.

Se le cose vanno fatte, vanno fatte in grande. Dev’essere stato questo il pensiero di Gianni Morandi e del suo ‘compagno di merende’ Jovanotti. I due stanno preparando per il prossimo Festival di Sanremo 2022 un progetto davvero entusiasmante e ambizioso. Il grande interprete bolognese, reduce da un brutto incidente e da un’estate da hitmaker proprio grazie a Lorenzo, porterò un’altra canzone scritta dal suo grande amico, Apri tutte le porte. E a quanto pare alla produzione ci sarà un grandissimo nome internazionale, un producer di quelli che hanno fatto cantare e ballare milioni di persone in tutto il mondo. Tra l’altro, vecchia conoscenza di Zucchero e della musica italiana.

Gianni Morandi

Gianni Morandi a Sanremo con Mousse T

Sarà Mousse T ad accompagnare Gianni Morandi a Sanremo. Come produttore di Apri tutte le porte, ma anche come direttore d’orchestra. Mustafa Gündoğdu, questo il vero nome del producer tedesco, di chiare origini turche, in questi giorni si è impegnato per porre gli ultimi ritocchi su una canzone che dovrà essere al limite della perfezione, ed è pronto a questa nuova sfida. Di seguito il post con l’annuncio del cantante di Monghidoro:

Chi è Mousse T, il producer di Morandi

In Italia Mousse T è salito alla ribalta ormai 17 anni fa, quando ha collaborato con Zucchero alla hit Il grande Baboomba, presente nell’album Zu & Co. Pochi mesi dopo raggiunse le posizioni alte della classifica inglese, ma anche di quella italiana, con il singolo Is It ‘cos I’m Cool?:

Non sarà tra l’altro la prima partecipazione assoluta per lui al Festival di Sanremo. Già nel 2010 era stato infatti ospite, con i Nomadi e la vocalist Suzie, di Irene Fornaciari, figlio del suo grande amico Zucchero. Nella serata dei duetti aveva interpretato con tutti loro Il mondo piange.