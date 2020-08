Gianni Morandi canta Diodato: l’artista bolognese ha pubblicato sui social un video in cui canta il brano Che vita meravigliosa del cantautore tarantino.

Anche Gianni Morandi apprezza la musica di Diodato. In una breve clip sui social, il leggendario cantante bolognese ha reinterpretato Che vita meravigliosa, la title track dell’ultimo album del vincitore di Sanremo, strappando tantissimi like da parte dei suoi fan e di quelli dell’artista tarantino. “Questa canzone, scritta da Diodato, mi piace molto“, ha commentato Gianni su Facebook, prima di chiedere ai fan il proprio parere. E le risposte sono state molto positive!

Gianni Morandi canta Che vita meravigliosa di Diodato

L’artista felsineo ha voluto rendere omaggio così al vincitore di Sanremo, non interpretando però il brano con cui ha vinto la kermesse, Fai rumore, bensì il pezzo simbolo della colonna sonora di La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, premiato con il David di Donatello e i Nastri d’Argento. Ecco la breve clip con la cover di Morandi:

Gianni Morandi commosso dalla canzone di Diodato

Nei commenti alla sua performance, Morandi ha quinti riempito di elogi il giovane collega originario di Taranto. Parlando della sua canzone, ha infatti scritto che lo commuove quando la ascolta, e ha quindi sottolineato quanto il vincitore di Sanremo sia “bravissimo“.

Gianni Morandi

A chi gli ha chiesto il motivo di questa cover, Morandi ha quinti spiegato che alcuni giorni prima era in studio con un suo amico e ha provato a cantare Che vita meravigliosa per gioco. Quindi ha deciso di condividere il risultato con tutti i suoi fan. Un bel regalo che è stato apprezzato da moltissime persone. Non a caso, il post ha ottenuto oltre 27mila interazioni. Tantissime, ma molte meno rispetto a quelle ricevute dalla foto ricordo con Vasco e Dalla.