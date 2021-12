Gianni Morandi torna a Sanremo 2022: il cantante di Monghidoro parteciperà con una canzone scritta da Jovanotti.

Ci sarà anche Gianni Morandi tra i 24 Big che si sfideranno a Sanremo 2022. Il cantante, che ha condotto il Festival nel 2011 e nel 2012, torna in gara a distanza di 21 anni dall’ultima volta. A confermare la notizia, dopo tanti rumor, è stato lo stesso direttore artistico Amadeus. Nell’occasione, l’artista di Monghidoro porterà sul palco una canzone non qualunque, ma un brano scritto da un suo grande amico: Jovanotti. “Il suo entusiasmo, la sua generosità, la sua allegria e la sua amicizia mi hanno contagiato e convinto a proporre la mia partecipazione“, ha svelato Morandi, che ha voluto ringraziare pubblicamente il cantautore di Cortona.

Gianni Morandi

Gianni Morandi a Sanremo ‘grazie’ a Jovanotti

A dare la spinta al cantante milanese è stato proprio Jovanotti. I due hanno già collaborato nel corso dell’ultima estate, con un brano scritto dal cantautore di Cortona e diventato un vero e proprio tormentone estivo, L’allegria. A quanto pare non è era però l’unica canozne della loro collaborazione. I due sono diventati una vera e propria squadra, e adesso proveranno a stupire tutti anche sul palco del Festival. Con il benestare di Amadeus, che a questo punto non potrà che andare ancora più in pressing sull’amico Lorenzo per farlo approdare finalmente sul palco dell’Ariston.

Scrive lo stesso Cherubini sui social: “Gianni mi ha chiesto qualche mese fa se ne avevo una che mi facesse pensare alla sua voce e alla sua storia e da quel giorno ci ho pensato, finché poi di colpo è arrivata e l’ho chiamato gridandogli ce l’ho! Ha ascoltato il mio demo ed è arrivato da me, ma tutt’altro che in ginocchio, era contento di lavorarci e di trovare la tonalità“. Di seguito il suo post:

Gianni Morandi torna a Sanremo

Quello del cantante bolognese è un grande ritorno, almeno da protagonista in gara. Se nel 2011 e 2012 lo avevamo visto come conduttore, l’artista mancava nel cast dei protagonisti dal 2000, quando arrivò terzo con il brano Innamorato. La sua unica vittoria fin qui al Festival risale al 1987, quando trionfò con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri con la storica Si può dare di più.