Gianni Letta compie 90 anni e festeggia con un brindisi organizzato dal presidente del Senato Ignazio La Russa, a cui partecipano amici e colleghi. Dopo il ricevimento a Palazzo Madama, Letta continuerà la celebrazione con una cena “rigorosamente in famiglia” insieme alla moglie Maddalena, ai figli Marina e Giampaolo, e ai suoi nipoti, includendo anche il pronipote, essendo diventato bisnonno lo scorso agosto. A tavola, saranno serviti i suoi vini piemontesi preferiti, come Barolo, Barbaresco e Langhe. Il 15 aprile, coincide anche con il compleanno di Giampaolo, amministratore delegato di Medusa Film, che compie 59 anni.

Gianni Letta ha una lunga carriera come giornalista, è stato direttore del “Tempo” e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio in tutti i governi di Silvio Berlusconi, mostrando una profonda conoscenza delle dinamiche di intelligence e sicurezza nazionale. Ha sempre mantenuto rapporti bipartisan ed è attualmente membro del comitato scientifico di Akadémeia, la scuola di politica per giovani politici guidata dall’eurodeputato del Pd Dario Nardella, ex sindaco di Firenze. Nonostante l’età, Letta continua a mantenere un’agenda fitta di incontri, cerimonie e conferenze. È in grado di sorprendere chi lo ascolta, parlando in modo fluido e preciso su qualsiasi argomento, senza mai confondersi su date, nomi o riferimenti storici. Il suo stile e la sua persona rappresentano un modello difficile da imitare.