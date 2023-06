Gianni Ippoliti e i retroscena sullo scontro con Timperi: “Sono anni che sbuffa”

Come degna chiusura di una settimana ricca di scontri e catfight, stamani e Unomattina in Famiglia Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti hanno battibeccato e quest’ultimo ha lasciato lo studio (il Codacons è già intervenuto con un esposto). La regia della trasmissione ha mandato la sigla di Stranger Things e poi è arrivato di corsa il meteorologo Francesco Laurenzi, che si è anche scusato per l’affanno.

A poche ore dal fattaccio Gianni Ippoliti ha parlato con l’Adnkronos. Il responsabile della rassegna stampa di Unomattina ha spiegato che non è la prima volta che Tiberio sbuffa quando lui comincia a parlare.

Ippoliti ha concluso rivelando di aver ricevuto messaggi e telefonate da ex capi ufficio stampa Rai, produttori esecutivi e anche persone comuni, che gli avrebbero chiesto il motivo dell’atteggiamento di Timperi.

Gianni Ippoliti: “Vorrei solo fare il mio lavoro, ma farlo in queste condizioni non è possibile”.

“Sono anni che si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. – ha continuato Ippoliti a Adnkronos – Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni. Io parlo spesso di notizie serie, e mi piace dare notizie positive, sociali. Oggi ho detto che questa persona merita un plauso, ce ne fossero. Qual è il problema? Io ho chiesto spiegazioni di fronte alla reazione di sufficienza di Timperi, con calma e col sorriso, ho cercato in tutte le maniere di capire ma quando mi accorgo che una persona accanto a me comincia a sbuffare, ad alzare gli occhi, me ne vado”.

I due chiariranno per il bene della trasmissione, oppure…