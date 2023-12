Gianni e Tina: “Da opinionisti a tronisti di Uomini e Donne”

Un mese fa il colpo di scena a Uomini e Donne, Maria De Filippi ha offerto il trono ad un volto storico del programma, una delle dame più popolari del Trono Over, Ida Platano. La mossa spiazzante ha funzionato, visto il clamore che ha fatto la notizia e la curiosità che ha suscitato. Adesso pare che la conduttrice starebbe preparando un altro colpaccio. Secondo Nuovo la De Filippi vorrebbe portare sul trono anche Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Il settimanale di Riccardo Signoretti ha titolato: “Maria De Filippi ha dei progetti per i suoi due opinionisti. Cambiamenti a Uomini e Donne. Da opinionisti a tronisti, Maria si impegna a trovare l’amore a Gianni e Tina“.

Maria riuscirà a convincere Sperti e la Cipollari? Ma soprattutto, se dovessero accettare di diventare tronisti, a chi sarebbe affidato il compito di opinionisti? Io un’idea ce l’avrei…

La scorsa estate sono circolati diversi rumor sul possibile addio di Sperti e Cipollari al dating show di Canale 5. Il ballerino ha commentato le voci in un’intervista rilasciata a Novella 2000.

“Le voci secondo le quali non siamo stati riconfermati? In realtà io durante l’ultima registrazione sono rimasto in studio e Tina ha chiesto con il suo modo un po’ sfacciato se saremmo tornati a settembre. E la risposta di Maria ci ha dato speranza, poi non so se le cose sono cambiate ultimamente. Se dovesse essere così io non posso saperlo.

Come reagirei ad una possibile non conferma? Ovviamente mi dispiacerebbe, anche perché mi trovo benissimo con tutti. Però poi me ne farei una ragione. Perché in passato una persona molto importante del mondo dello spettacolo mi disse ‘Gianni ricordati sempre che siamo tutti utili, ma nessuno è indispensabile’. Quindi accetto tutto quello che il futuro mi porta”.