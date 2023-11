Gianna Orrù spiazzata in diretta dalla figlia Valeria: “Non ne sapevo nulla!”

Durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta Alberto Matano ha riunito intorno al suo tavolo delle ospiti davvero stellari. A parlare di proposte di matrimonio, di mamme e di Ballando con le Stelle c’erano Gianna Orrù, Valeria Marini, Pamela Prati, Simona Ventura e Paola Perego.

La Prati ha raccontato una sua proposta di matrimonio finita male: “No non è andata per nulla bene. Ho rifiutato la dichiarazione e ho rifiutato subito. Mi aveva messo davanti ad un bivio, o la carriera o il matrimonio. Io gli ho subito detto che se mi amava davvero potevo avare entrambe le cose. Ancora succedono queste cose, anche se è una cosa di molto tempo fa“.

Valeria Marini però ha interrotto la collega annunciando di volersi sposare e di essere felicemente fidanzata: “Io invece mi voglio sposare e mi posso anche sposare in chiesa! E perché la faccia di mia madre? Il matrimonio io lo voglio fare in chiesa. Io ho avuto l’annullamento alla sacra rota e posso. Sono fidanzata e anche molto innamorata. Il matrimonio con lui sarà un sogno che si realizza“.

La reazione di Gianna Orrù.

La mamma di Valeria ha detto però di non saperne nulla: “Cosa dico di questo fidanzamento? Io non ne ho la più pallida idea. No Valeria, non è che mi mettono in imbarazzo, però dico la verità e io non ne so proprio nulla. Se volete vi dico una balla, ma io dico sempre la verità. No, non lo conosco. Non so proprio chi sia. No Alberto tranquillo non mi metti in difficoltà. Alberto non mi far venire più insieme a Valeria“.

Simona Ventura è intervenuta: “Valeria ma ti puoi sposare senza aver presentato il fidanzato a tua madre?!”. Ma la Marini ha contraddetto sua madre: “No tranquilla lei lo conosce. […] Non ti arrabbiare mamma dai“.

Informazione di servizio per la Wonder: il nuovo amore di Valery dovrebbe essere Gerolamo Cangiano, detto anche Gimmi, classe 1981, politico campano e dal 13 ottobre 2022 deputato alla Camera per Fratelli d’Italia.

Gianna Orrù e Valeria Marini si confermano una coppia stellare, sarebbe bello vederle insieme anche in altri contesti…