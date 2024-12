GIANNA NANNINI: Un Concerto Rock Imperdibile all’Arena di Verona [Info & Biglietti]

Il 21 settembre 2025, Gianna Nannini si esibirà all’Arena di Verona con uno speciale rock show, presentando i suoi celebri brani. Questo evento segue il successo del suo “Sei nell’anima tour – European Leg”, durato diversi mesi e completamente sold out, segnando il suo ritorno live nei principali palasport d’Europa e Italia. Il nuovo concerto arricchisce il progetto “Sei nell’anima”, che include un tour indoor, una leg estiva, l’album “SEI NEL L’ANIMA” (pubblicato da Columbia Records/Sony Music Italy) e un film che si ispira al libro autobiografico “Cazzi miei”, ripubblicato in occasione del progetto con il titolo “Sei nell’anima (Cazzi miei)”.

Il tour di Gianna Nannini comprende varie date in diverse località, con molti concerti già esauriti. Tra le date segnate, ci sono quelle del 20 e 21 dicembre a Eboli e Roma, e una serie di concerti estivi che si svolgeranno in Italia e all’estero durante il mese di luglio e agosto. Alcuni dei luoghi includono Pompei, Bologna, Pistoia, e varie città in Germania, Svizzera e Liechtenstein. Il tour culminerà con il concerto all’Arena di Verona, considerato un’importante tappa per l’artista.

Molti dei concerti hanno già registrato il tutto esaurito, dimostrando l’enorme seguito e l’affetto del pubblico per Gianna Nannini. I biglietti per le varie date sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone, consentendo ai fan di partecipare a questi eventi unici. La presenza dell’artista in festival di prestigio e location iconiche evidenzia la sua carriera consolidata e la voglia di portare la sua musica a un pubblico sempre più vasto.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, i fan possono visitare il sito ufficiale di Gianna Nannini e i suoi canali social, dove vengono pubblicate notizie sulla sua musica, concerti e progetti futuri. Con la sua voce inconfondibile e il carisma sul palco, Gianna Nannini continua a lasciare un segno indelebile nella scena musicale, promettendo un’esperienza indimenticabile ai suoi fan.