GIANNA NANNINI: Nuove Date del Tour – Informazioni e Biglietti

La cantante Gianna Nannini ha annunciato nuove date per il suo tour indoor “Sei nell’anima – European Leg”, che inizierà il 22 novembre a Jesolo. Questa tournée si arricchisce di 8 nuovi concerti che si svolgeranno in vari festival estivi nel 2025, amplificando l’atteso festival europeo di Gianna Nannini. I nuovi eventi includono: il 4 luglio all’Estate al Forte di Bard (AO), il 13 luglio al Pistoia Blues Festival, il 15 luglio al Sonic Park di Nichelino (TO), il 23 luglio al Thurn Und Taxis Shlossfestspiele di Regensburg (Germania), il 9 agosto al Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA), il 21 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC), il 23 agosto al Sotto il Vulcano Fest di Catania e il 24 agosto al Dream Pop Festival di Palermo. Questi nuovi concerti si sommano al programma del “Sei nell’anima”, che include anche l’album omonimo, pubblicato a marzo, e un film disponibile su Netflix, che ha riscosso un grande successo, ispirato dal libro autobiografico “Cazzi miei”.

Il tour si snoderà attraverso diverse città europee, con appuntamenti in Germania, Svizzera e Italia. Diverse date sono già sold out, segnalando l’enorme richiesta per le performance della Nannini. La tournée include location iconiche come il Palazzo del Turismo a Jesolo e il Nelson Mandela Forum a Firenze. Gli appassionati hanno l’opportunità di acquistare i biglietti su piattaforme come Ticketmaster e Ticketone.

Il tour di Gianna Nannini dimostra il suo status di icona del rock italiano e la continua influenza che esercita sulla scena musicale. Con un mix di concerti indoor e festival estivi, l’artista propone un’esperienza musicale unica, affrontando i temi dell’amore e della vita, trasmessi attraverso la sua musica e performance. Nonostante il passare degli anni, Nannini continua a conquistare cuori e menti, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama musicale contemporaneo.

Per gli aggiornamenti e maggiori informazioni, i fan possono seguire Nannini sui social media e sul suo sito ufficiale. Il tour rappresenta un’opportunità imperdibile per i fan di vivere da vicino l’arte di una delle cantanti più venerati d’Italia.