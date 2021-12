Gianna Nannini e Francesco De Gregori, Diamante: la nuova versione del classico di Zucchero con testo del cantautore romano.

C’è sempre tempo per una prima volta, anche quando sei una delle più grandi donne del rock italiano e uno dei più grandi e rivoluzionari cantautori di tutti i tempi. Gianna Nannini e Francesco De Gregori hanno unito le forze. Non era mai successo prima d’ora. I due artisti, delle vere leggende nella nostra musica, hanno lanciato una versione unica di uno dei grandi capolavori del nostro cantautorato, Diamante, brano scritto da Zucchero su testo proprio di De Gregori.

Francesco De Gregori

Gianna Nannini e Francesco De Gregori, Diamante: duetto da brividi

La collaborazione è stata presentata dalla stessa rocker di Siena in un’intervista riportata da Radio Montecarlo. A quanto pare i due già da tempo pensavano di lavorare a un progetto insieme, essendo legati da amicizia e stiama reciproca. Mentre era in tour quest’estate è arrivata questa versione al pianoforte di Diamante e Gianna ha subito capito che sarebbe stato il brano perfetto per rinsaldare la sua unione con Francesco.

Spiega la stessa artista toscana: “Cantare un brano di De Gregori è sempre un’emozione, nei suoi testi c’è già tutto, bisogna solo lasciare che la voce dipinga la canzone. Diamante mi ricorda il profumo e il paesaggio dell’infanzia, ma la trovo anche molto attuale quando canto ‘nuove distanze ci riavvicineranno’“.

Il video di Diamante

Peraltro, non è la prima volta in assoluto che Francesco e Gianna intrecciano le loro carriere. Proprio il cantautore romano aveva infatti scritto per la rocker di Siena un brano contenuto nell’album Dispetto, Ninna nera. Dal canto suo, Nannini aveva invece reso omaggio al collega interpretando uno dei suoi classici per il progetto I Love My Radio, La donna cannone.

Di seguito lo splendido nuovo video di Diamante: