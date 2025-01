GIANNA NANNINI: Concerti straordinari al Circo Massimo e alla Reggia di Caserta [Info & Biglietti]

Gianna Nannini annuncia due nuovi concerti speciali che combinano rock ed emozioni: il 26 giugno al Circo Massimo di Roma e il 17 settembre nella suggestiva Reggia di Caserta. L’evento a Roma, organizzato da Friends & Partners e The Base con il supporto dell’Assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale, si preannuncia come un’esperienza unica. Il concerto alla Reggia di Caserta offrirà un’intensa esperienza musicale in un contesto storico e artistico di grande bellezza. Entrambi gli eventi fanno parte del progetto “Sei nell’anima”, che celebra uno dei brani più iconici della cantautrice. Il progetto include un tour indoor che ha già registrato il tutto esaurito a dicembre, la leg estiva “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025”, l’album “SEI NELL’ANIMA” (Columbia Records/Sony Music Italy) e un film ispirato alla sua autobiografia, “Cazzi miei”, ripubblicato come “Sei nell’anima (Cazzi miei)”.

Il calendario del tour presenta numerosi concerti in diverse città europee, iniziando il 26 giugno a Roma e proseguendo in località come Pompei, Bologna, Codroipo, e diverse città in Germania e Svizzera, fino a culminare il 21 settembre all’Arena di Verona. Questi eventi non solo mettono in evidenza la versatilità e la passione della Nannini, ma anche la sua capacità di attrarre un vasto pubblico, rendendo ogni esibizione un momento memorabile. Per maggiori dettagli e per acquistare i biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale di Gianna Nannini.