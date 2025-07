Gianna e Pinotto: due cuccioli cercano una famiglia amorevole

In Italia, la questione dell’adozione di animali abbandonati è sempre più attuale. Due cuccioli, denominati Gianna e Pinotto, stanno cercando una nuova casa dopo essere stati salvati dalla strada, dove avrebbero affrontato un destino tragico.

Questi due mix setterini, di circa 4 mesi e mezzo, sono stati recuperati da un canile in provincia di Caserta, in grave stato di abbandono. La vicepresidente dell’associazione Italian Setter Rescue, Costanza Faranda, ha spiegato che sono stati segnalati da una volontaria, che si è attivata per salvarli. I cuccioli, ancora privi di un’identità familiare, sono adesso in stallo a Tortona, in provincia di Alessandria.

Faranda ha sottolineato l’importanza di trovare per loro una famiglia amorevole, con la disponibilità a dedicare tempo alle loro esigenze. Anche se sono fratellini, l’associazione è aperta a separare i due per l’adozione, sempre con l’intento di non farli crescere in condizioni inadeguate. Gianna e Pinotto sono in ottima salute, vaccinati e microchippati, e sono disponibili per l’adozione in tutto il Centro e Nord Italia, previa verifica della situazione da parte dell’associazione.

L’invito è rivolto a chiunque voglia conoscerli e offrire loro una famiglia: è possibile contattare Costanza al numero 349.8373515 o inviare un’email a [email protected], presentando una breve descrizione e un contatto telefonico. Per il futuro, l’associazione richiede la sterilizzazione dei cuccioli prima della loro adozione definitiva.